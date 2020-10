Réaction bulloise attendue

Avant le coup d’envoi

YOUNG BOYS M21 - FC BULLE

Les Gruériens se rendent ce samedi soir (18 h) dans la capitale pour y défier Young Boys M21.

Hors jeu. Flavio Cassara et Loan Grumser sont toujours blessés.

En jeu. S’il n’est pas décisif, le duel face aux espoirs de Young Boys sera un sérieux indicateur sur la valeur du FC Bulle et ses ambitions futures en 1re ligue. Vainqueure de ses six parties, la formation bernoise possède la meilleure attaque et la meilleure défense du groupe. «Ce sera un gros défi face à une équipe discipli - née et qui possède de nom - breux buteurs», décrit Lucien Dénervaud.

L’entraîneur gruérien espère un sursaut d’orgueil de ses hommes, huit jours après leur revers 1-4 face à Echallens. «L’équipe a pris un petit coup, cela fait partie du jeu et arrive même au…