Réfléchir au patrimoine photographique

REVUE

Photographica

PATRIMOINES PHOTOGRAPHIQUES,

MATIÈRE DE L’HISTOIRE

SFP/Editions de la Sorbonne

Quelques années après la mort d’Etudes photographiques, la Société française de photographie vient de lancer une nouvelle revue semestrielle appelée Photographica. Face à la profusion des images et aux enjeux qui s’imposent à leurs consommateurs, elle propose des réflexions de haut vol sur son histoire et sa place dans le monde contemporain. Elle a pour ambition de travailler sur les questions posées par les patrimoines photographiques (archives, collections, fonds), sur l’histoire de ses acteurs, ainsi que la matérialité des objets et des pratiques photographiques.

Consigné par une pléiade de sommités du domaine, le premier numéro nourrit la réflexion autour de la question «Devons-nous…