Renouvellement à Clos Fleuri

Présidente du Conseil de fondation de Clos Fleuri depuis 1998, Elisabeth Dunand a mis un terme à son mandat mercredi. Willy Beaud et Patrice Zurich assurent la coprésidence depuis, communique l’institution. Membre du Conseil de fondation depuis plus de vingt ans, Anita Blanc a également décidé de se retirer. Même chose pour André Maillard qui, par ailleurs, a été membre fondateur il y a plus de cinquante ans de la Fondation Clos Fleuri. «Il a été nommé membre d’honneur en remerciement de son investissement», relève le communiqué.

«Dans le cadre de l’évolution de la gouvernance de la Fondation Clos Fleuri, le travail pour renouveler le Conseil de fondation arrive gentiment à son terme avec l’arrivée de deux nouveaux membres, informe encore le nouveau directeur Damien Dandelot. Nous avons…