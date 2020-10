Roger Pfund

GRANDVILLARD

Roger est né le 8 août 1933. Fils d’Eugénie Pfund, fille mère, qualifié de «bâtard» par la société, il a vécu pendant de nombreuses années la maltraitance et la souffrance. Heureusement, dans son enfance, Roger a aussi rencontré quelques personnes bienveillantes: l’oncle Adolphe, un instituteur, un droguiste, un policier… Ce dernier a probablement contribué à son choix professionnel auprès de la police genevoise.

Durant sa jeunesse, par de nombreux «petits boulots» il a acquis un grand sens manuel qui lui a permis de réaliser des travaux dans sa maison et celles de ses enfants. Son vécu lui a aussi permis de développer sa volonté et sa bienveillance envers autrui. Car Roger était un homme au grand cœur, tourné vers les autres et plein d’humour. Ces qualités lui ont permis de…