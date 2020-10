Romanens revient et crie Aline

Ce vendredi à la salle CO2, Thierry Romanens présente Etj’aicrié Aline, nouveau spectacle musico-littéraire inspiré de Ramuz.

Il y a encore moyen, aujourd’hui, de proposer au théâtre des formes originales. Tout en demeurant simple et accessible. Avec ses complices de Format A3, Thierry Romanens explore depuis quelques années un genre hybride entre musique, littérature et théâtre. C’est à nouveau le cas ce vendredi à La Tourde-Trême, dans Et j’ai crié Aline, programmé à CO2 dans le cadre de la saison culturelle.

Humoriste, chanteur, metteur en scène, comédien, Thierry Romanens use ici de tous ses talents. Il y ajoute celui de lecteur. A la base de ses derniers spectacles, il y a un texte et une langue: celle du poète jurassien Alexandre Voisard pour Voisard vous avez dit Voisard, celle de…