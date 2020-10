S’interroger sur l’échec pour en extraire la poésie

La compagnie fribourgeoise Marjolaine Minot crée la semaine prochaine à Nuithonie Lapoésiedel’échec. La pièce, imaginée – avec Günther Baldauf – par la comédienne, auteure et metteure en scène rappelle qu’échouer fait partie de l’aventure humaine.

ÉRIC BULLIARD

En un temps où sont glorifiés les gagnants, la réussite, le succès, dans une société où il faut se dépasser et dépasser les autres, quitte à les écraser, la compagnie Marjolaine Minot a choisi le contre-courant. Et si on mettait en lumière La poésie de l’échec? Tel est le titre de cette nouvelle création fribourgeoise, présentée dès le mardi 6 octobre à Nuithonie.

Conçue, écrite et mise en scène par Marjolaine Minot et Günther Baldauf, cette pièce pour trois comédiens et un beatboxer part de ce constat: «Toute évolution n’est…