Trafic ferroviaire chamboulé

TPF. Les travaux en lien avec la nouvelle gare de Bulle vont bon train. Alors que le nouveau poste d’enclenchement et l’intégralité du faisceau de voies récemment construit seront mis en service en novembre, plusieurs interruptions totales de trafic sont à prévoir entre Bulle et Vaulruz Nord et entre Bulle et Vuadens Sud. La première aura lieu du 23 novembre dès 20 h 55 au 30 novembre 2020 à 4 h 30, tandis que la deuxième aura lieu du 27 novembre dès 20 h 55 au 29 novembre à 4 h. En outre, diverses interruptions en soirée sont prévues entre le 25 octobre et le 4 décembre 2020. Les utilisateurs sont invités à consulter le site suivant: https:// www.tpf.ch/interruption-bulle. Dans leur communication, les Transports publics fribourgeois (TPF) informent que des transports en bus de…