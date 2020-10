Un champion romand de dressage à l’accent germanique

L’Allemand Stephan Luze, basé à Bex, a remporté la catégorie nationale au championnat romand de dressage à Marsens, ce week-end. Chez les juniors, la Fribourgeoise Tiziana Lottaz a décroché le bronze.

MÉLANIE GOBET

HIPPISME. Sur le carré de dressage de Marsens lors du championnat romand ce dimanche, Stephan Luze et son grand cheval noir Stromboli ne passaient pas inaperçus. Engagée dans l’épreuve Nationale, la paire a épaté par son élégance et sa rigueur. Deux qualités qui lui ont permis de monter sur la plus haute marche du podium, avec un total de 69,01%, devant Marie Blockx (67,81%) et Jelena Moncilli (67,5%). «J’ai de la chance d’avoir ce cheval! Il était très concentré, à l’échauffement comme lors de la reprise», réagit le cavalier originaire du nord de l’Allemagne.

Dans le…