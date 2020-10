Un cycliste de 73 ans perd la vie à Chiètres

Malgré un freinage d'urgence du tracteur, conduit par un homme de 24 ans, le cycliste s'est retrouvé sous les roues de la remorque. Plusieurs patrouilles de police, une ambulance, un Care Team et les pompiers du CR de Morat ont étés mandatés sur place. La Oelegasse a dû être fermée à la circulation pendant environ six heures et une déviation a été mise en place.

Les éventuels témoins de cet accident sont priés de s'adresser à la Police cantonale fribourgeoise au 026 304 17 17.