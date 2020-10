Un film qui prouve que «l’herbe n’est pas plus verte ailleurs»

Le cinéaste glânois Titouan Bessire présente son film de ski freestyle ce jeudi, à Rue.

Entièrement réalisé en Suisse, le long métrage séduit déjà les plus grands festivals européens.

Les deux skieurs régionaux Thibault Magnin et Valentin Morel ont participé au projet en faisant étalage de leurs talents dans plusieurs séquences.

MÉLANIE GOBET

«Pourquoi partir skier à l’autre bout du monde alors que nous avons tout ce qu’il faut en Suisse?» C’est le message que veut faire passer le cinéaste glânois Titouan Bessire avec son film From Switzerland with Love, projeté ce jeudi à la salle des Remparts à Rue, à quelques pas de la crêperie de sa maman. Réalisé entièrement dans la région du Valais et des Dents-du-Midi, le long métrage de trente minutes bouleverse les codes. «Habituellement, le…