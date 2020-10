Un monde parfait

FRANCE3, JEUDI, À 21 H 05

C’est la nuit d’Halloween à Dallas Country. Comme le veut la tradition, des enfants viennent sonner à la porte des Perry pour réclamer des friandises. Mais la mère les reçoit mal, car ce type de fêtes va à l’encontre de ses croyances: elle est témoin de Jéhovah. Pendant ce temps, Butch Haynes et son compagnon de cellule, Terry Pugh, réussissent à s’évader de la prison de Huntsville en passant par les conduits d’aération. Ils agressent un garde pour lui voler sa voiture et son arme avant de se retrouver, au petit matin, en quête d’un autre véhicule, dans le quartier où vivent précisément Mme Perry et ses enfants. Celle-ci est déjà levée pour préparer le petit déjeuner quand Terry fait irruption dans sa cuisine et tente de la violer. Mme Perry se débat, réveillant…