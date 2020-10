Un nouveau média numérique, fribourgeois et gratuit

«Dès novembre 2020, le paysage médiatique fribourgeois s’enrichira d’une nouvelle application entièrement made in Fribourg», annonce MEDIAparc SA. L’entreprise – créée en mai par Radio Fribourg, La Télé Vaud-Fribourg, MediaPub, skippr et Sept.ch – gérera la nouvelle plate-forme, nommée Frapp. Pour alimenter l’application et le site, elle compte sur les contenus audiovisuels de ses partenaires et une dizaine de collaborateurs qui «travailleront exclusivement à nourrir le nouveau média». Généraliste, le contenu sera proposé en français et en allemand.