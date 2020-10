Un portefeuille d’actions durables

Le canton de Fribourg a dévoilé lundi son portefeuille d’actions durables modernisé. Il s’agit d’un site internet complet (www.communes-durables.ch) qui s’adresse aux communes fribourgeoises souhaitant mener à bien un projet de développement durable.

Ce projet est le résultat de la collaboration entre l’Etat de Fribourg et l’Association des communes fribourgeoises (ACF). «Nous avons développé ce site pour qu’il soit le plus pratique et utile possible aux acteurs d’un projet de développement durable, comme une boîte à outils», a indiqué lundi devant la presse Sara Valsagiacomo, collaboratrice scientifique pour le développement durable.

Chaque commune et chaque société locale pourra y trouver des actions qui correspondent à ses ressources et orientations. Leur contribution va permettre…