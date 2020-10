Une personne décède dans un accident

ST-AUBIN. Jeudi, vers 1 h 15, une personne circulait à bord d’une automobile, de Delley en direction de Domdidier. A l’entrée du village de St-Aubin, pour une raison que l’enquête tentera d’établir, elle a perdu la maîtrise de sa voiture. Celle-ci a heurté l’îlot central avant de gravir un talus sur la droite et percuter de plein fouet le mur de jardin d’une habitation. Finalement, le véhicule s’est immobilisé sur le toit au milieu de la chaussée et a entièrement pris feu. Rapidement sur les lieux, les pompiers du Centre de renfort d’Estavayer-le-Lac et du CSPI d’Agnens ont éteint l’incendie et procédé à la désincarcération de la personne qui est malheureusement décédée sur place. Une enquête est en cours afin de déterminer formellement l’identité de la personne décédée et les…