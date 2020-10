Une présidente jeune et dynamique

Juriste et conseillère communale, Alizée Rey a été élue à la tête du Parti socialiste fribourgeois.

PARTI SOCIALISTE. Le Parti socialiste fribourgeois est désormais présidé par Alizée Rey, 33 ans, juriste à la Confédération et conseillère communale à Villars-sur-Glâne. Sa jeunesse et sa précocité politique ont été soulignées mercredi soir lors du Congrès ordinaire du PS à Fribourg. «C’est un signe fort. Cela démontre la capacité du parti à se renouveler constamment», a affirmé Mélanie Maillard, conseillère générale et présidente du PS villarois. Alizée Rey a été élue par acclamation. Elle remplace Benoît Piller, qui a passé sept ans à la présidence.

Pour la seconder, une nouvelle équipe a été élue. Ursula Schneider Schüttel, Xavier Ganioz et Olivier Flechtner se sont retirés de la…