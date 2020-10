CHÂTEL-SAINT-DENIS

Le 8 août dernier, Valentin Pernet fut tragiquement enlevé à ses proches lors d’un saut en parachute à Colombier. Son absence laisse depuis un énorme vide.

Valentin Pernet est né le 24 juillet 1991 à Lausanne. Enfant, le cadet de José Pernet et Marina Monnard Pernet, née Seydoux, se plaisait à suivre les traces de ses frères, Nicolas et Landry. Valentin était enjoué, vif et malicieux. Lorsqu’il eut 4 ans, la petite famille emménagea dans une villa sur le terrain de ses grands-parents Charly et Denise à Bossonnens. En 2007, Valentin eut la grande joie de devenir grand frère avec l’arrivée d’Amélia.

Au terme de sa scolarité, il entreprit un apprentissage d’ébéniste chez Travaux sur bois S.à r.l. à Oron-le-Châtel. Durant ces quatre ans de formation, il profita d’aller…