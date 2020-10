Le film qu’on n’a pas vu

30 JOURS MAX. Hasard du calendrier, l’autre sortie de la semaine est aussi centrée sur un personnage condamné par la médecine. C’est gai, dites voir! Comme Suze (lire ci-dessus), Rayane apprend qu’il n’a plus beaucoup de temps à vivre. Lisez le titre et vous verrez que ce n’est vraiment pas beaucoup. Ce flic pusillanime (c’est joli ce mot, on ne l’emploie pas assez) n’a plus rien à perdre: du jour au lendemain, il devient tête brûlée et se donne pour mission d’arrêter un caïd de la drogue. Et ainsi d’impressionner sa collègue Stéphanie. C’est bien connu, elles aiment ça, les gros bras virils. 30 jours max a un autre point commun avec Adieu les cons: le réalisateur (Tarek Boudali) tient aussi le rôle principal. Pour le reste… Nous, on a choisi Adieu les cons.…