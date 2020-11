Cinq Verts partent en campagne

Les Vert·e·s de la ville de Fribourg, réunis en assemblée mardi soir, ont décidé de présenter une liste complète pour l’élection au Conseil communal, selon un communiqué. Ils ne seront donc pas alliés au Parti socialiste et au Centre gauche-PCS comme en 2016. Leur objectif est de décrocher un siège à l’Exécutif et de contribuer ainsi au maintien d’une majorité de gauche. Sur la liste figurent la députée Mirjam Ballmer, ainsi qu’Oliver Collaud, Liliane Galley, Monica Mendez et Julien Vuilleumier, qui sont tous conseillers généraux ou membres du Conseil d’agglomération. Actuellement, les Vert·e·s ne détiennent aucun siège à l’Exécutif de la ville.

L’assemblée a également approuvé une liste encore incomplète pour l’élection au Conseil général. Elle sera étoffée dans les semaines qui…