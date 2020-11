Jeannot Boschung

ÉPAGNY

Jeannot s’est éteint subitement, victime d’une crise cardiaque, dans son appartement d’Epagny le samedi 21 novembre.

Il est né le 4 octobre 1954 dans la famille de Charles et Alice Boschung née Villard. Il a passé toute son enfance et sa jeunesse à Epagny dans la boucherie familiale qu’il reprendra à la mort de son père en 1984.



Après l’école secondaire à l’Institut de la Gruyère et son bac commercial au Collège St-Michel en poche, il fit un stage dans une fiduciaire pensant devenir comptable. Mais c’est lors d’une année sabbatique outre-Manche qu’il décida de suivre les traces de son père, de son grand-père et de son oncle en apprenant le métier de boucher. Il partit à Vevey et en Suisse alémanique pour y parfaire sa formation et il reviendra à la boucherie en 1978 pour ne plus la…