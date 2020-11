Penser à l’après-carrière avant même qu’elle ne commence

L’association Gate to future aide les sportifs à préparer leur avenir, dès le plus jeune âge.

Le skieur retraité Pierre Bugnard a bénéficié de ses prestations pour trouver un stage.

Egalement membre, Florian Chenaux annonce la fin de sa carrière sportive et le début d’une nouvelle vie.

MÉLANIE GOBET

SOUTIEN. Vivre de sa passion, le rêve de tout sportif. Mais que faire une fois cette carrière terminée? Ou si elle ne commence jamais vraiment? Pour aider à répondre à ces questions, l’association Gate to future a été créée. Présenté à la presse il y a une année, le concept a connu une évolution importante depuis. Il y a deux semaines, une opération de financement participatif a d’ailleurs été lancée pour tenter de pérenniser la structure à but non lucratif. «Notre mission ne concerne plus…