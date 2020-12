«J’ai grandi et je ne vais pas redevenir une kamikaze»

Noémie Kolly (22 ans) fêtera son deuxième départ en Coupe du monde ce dimanche à Val-d’Isère.



Parfaitement remise de son opération au genou, la Rochoise garde néanmoins des séquelles mentales.



«Elle doit réussir à déconnecter le cerveau», glisse son physio Georges Kapsopoulos.

QUENTIN DOUSSE

Il est de coutume de dire qu’un skieur est rompu au plus haut niveau lorsqu’il s’est relevé de sa première rupture, des ligaments du genou le plus souvent. Noémie Kolly l’a fait et fêtera son deuxième départ en Coupe du monde ce dimanche lors du super-G de Val-d’Isère. Presque quinze mois jour pour jour après son opération, la victoire d’étape est d’importance pour la Rochoise de 22 ans. Peu importe son résultat obtenu sur une piste Oreiller-Killy qu’elle découvrira.

Immergée dans la bulle rouge…