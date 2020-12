«J’aurais aimé partager ce record avec le public»

En inscrivant deux points mardi soir, Julien Sprunger est devenu le meilleur pointeur de tous les temps de Fribourg-Gottéron.

MÉLANIE GOBET

C’est fait! Au classement des meilleurs pointeurs ayant porté le maillot de Fribourg-Gottéron, le premier nom a changé. Julien Sprunger a remplacé Slava Bykov. Grâce à un but et un assist face à Langnau mardi soir (victoire 5-0), le Fribourgeois comptabilise désormais 652 points. Il détrône l’attaquant russe et ses 651 points. Historique, même s’il a fallu 518 matches supplémentaires (850) au capitaine des Dragons pour atteindre cette marque. «Chaque point sera un nouveau record, ce n’est pas fini», prévient le hockeyeur de bientôt 35 ans. Interview.

On imagine que votre téléphone a chauffé depuis mardi soir...

Julien Sprunger: Oui, j’ai rarement…