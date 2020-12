«Je dois continuer à grandir en tant que personne et joueur»

Boris Mbala retrouve Saint-Léonard avec Fribourg Olympic, opposé ce samedi au BBC Monthey-Chablais.

Le Gruérien de 24 ans évoque son nouveau rôle de capitaine et son avenir.

Huis clos oblige, le club fribourgeois doit œuvrer en coulisses pour garder le lien avec sa base de supporters.

QUENTIN DOUSSE

Jamais un capitaine du Fribourg Olympic n’a passé autant de temps sur... le banc. Et pour cause: promu cet été, Boris Mbala a joué 292 secondes, le 23 septembre dernier, avant de chuter et s’effacer. Ligaments de la cheville gauche déchirés. Soixante (longs) jours plus tard, l’Echarlensois a refoulé le parquet à Lugano. Profitant ensuite de la trêve de l’équipe nationale pour retrouver ses sensations, une partie de sa confiance également.

Soulagé, Boris Mbala l’admet: il a besoin de temps…