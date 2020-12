«Le Tessin vous attend», alors j’y vais!

Le Covid et moi – du nom de cette chronique rétrospective – est l’occasion d’évoquer des expériences inattendues. Comme celle de découvrir une destination exotique sans touristes.

FLORENCE LUY

Cette année, tous les amateurs de voyages se sont trouvés fort dépourvus quand le Covid fut venu. «Restez en Suisse», n’ont eu de cesse de répéter les autorités. Et puis, la moitié de la planète s’est retrouvée sur la liste rouge helvétique. Sans oublier que les vols ont été annulés les uns après les autres. Mais alors que faire quand on a posé ses vacances en mai, puis au tout début de l’été (et que l’on prévoyait d’aller à Vienne et aux USA)? Déçue, mais résiliente, j’ai l’idée de génie: aller au Tessin. Et même plutôt deux fois qu’une!

Cette région n’a rien à envier aux destinations exotiques et…