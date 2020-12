«Le vœu de garder la solidarité entre voisins après le Covid»

Le socialiste Jean-François Steiert présidera le Conseil d’Etat en 2021. Le Sarinois a décidé de placer son année présidentielle, qui sera forcément perturbée par la pandémie, sous le signe du développement durable.

XAVIER SCHALLER

Après la Gruérienne Anne-Claude Demierre, son collègue de parti Jean-François Steiert prend la tête du Conseil d’Etat, pour la première fois. L’année présidentielle de ce bientôt sexagénaire sera marquée par la gestion de la pandémie de Covid-19 et les élections cantonales.

Jean-François Steiert, comment voyez-vous votre rôle de président?

La toute première fonction, c’est de préparer les séances et de permettre au Conseil d’Etat de fonctionner de la manière la plus efficace possible. L’équipe actuelle a de riches personnalités avec des idées variées et elle…