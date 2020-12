«Mon objectif? Les cadres suisses»

Les vacances attendront pour les fondeurs, réunis cette semaine à Campra (TI). Plusieurs jeunes régionaux se sont démenés sur cette deuxième manche de la Coupe de Suisse. A commencer par le plus attendu et membre du cadre C national, Antonin Savary. Le sociétaire du SC Riaz, 5e du sprint lundi, s’est classé 2e du 10 km libre mardi derrière son inépuisable rival Cla-Ursin Nufer. L’espoir gruérien a enfin terminé au pied du podium U20, mercredi, sur le 10 km classique.

Autre Sudiste en vue, Pierrick Cottier (photo). Le fondeur de La Villette a surpris son monde lundi en prenant la 4e place du sprint chez les juniors U20. «C’est toujours embêtant de finir 4e, ce n’est vraiment pas la bonne place!» grince Pierrick Cottier, qui a encore obtenu les 7e et 9e rang.

«Trois top 10 en U20, ce…