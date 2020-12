2020, vous avez dit futile?

Coup de plume

PAR QUENTIN DOUSSE

LE SPORT À VIDE. Si l’année 2020 nous a bien appris une chose, c’est de se méfier des virus volatils et de se réjouir de ces petits riens qu’on croyait futiles. Ce mois de décembre est là pour nous le rappeler, frontalement. Prenez le Ballon d’Or, la plus superficielle des récompenses individuelles décernées dans un sport collectif à chaque fin d’année. Preuve de mon habituelle indifférence, comparable à la vôtre sans doute, j’ai dû faire appel à un assistant souvent fidèle: «Dis Google, qui a remporté le Ballon d’Or en 2019? Lionel Messi.» Tiens, surprise. L’Argentin avait pourtant fait le nécessaire pour en être dépossédé, mais, une pandémie passant par là, le Ballon d’Or est annulé et restera sien une année supplémentaire. Fin d’un débat inutile et…