Acheter sans besoin immédiat

Un crédit de 15,5 millions a été voté pour l’achat de cinq immeubles à Granges-Paccot. Un achat d’opportunité. L’affectation sera décidée ultérieurement.

GRANGES-PACCOT. Pour la première fois, l’Etat achète un bâtiment sans besoin immédiat. Mais pour 15,5 millions de francs, il ne voulait pas laisser passer les numéros 5, 7, 9, 11 et 13 de la route d’Englisberg, ainsi que les terrains de ces parcelles.

«C’est un achat d’opportunité et l’affectation sera décidée ultérieurement, a indiqué Jean-François Steiert, directeur de l’Aménagement, de l’environnement et des constructions. On nous avait déjà proposé les mêmes biens, mais pour 33 millions à l’époque.» Le Grand Conseil a approuvé cette stratégie, qui vise à réduire les charges locatives, et voté le crédit à l’unanimité.

L’Etat loue…