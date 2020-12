Alexis Monney, de (très) haut en bas

A Zinal, le Châtelois est passé du top 10 européen à la chute, douloureuse.

Alexis Monney a vécu un drôle d’ascenseur émotionnel, cette semaine à Zinal. Le Châtelois de 20 ans a d’abord brillé – comme jamais – en Coupe d’Europe. Avant de chuter très lourdement sur la même piste, à peine vingt-quatre heures plus tard. Passant de (très) haut en bas, comme une allégorie de son quotidien de descendeur.

Rembobinons. Lundi, le champion du monde junior de descente a ouvert sa saison continentale de la plus belle des manières. Avec une huitième place en super-G (à 00’’55 de son compatriote Ralph Weber, 73 départs en Coupe du monde) et 32 points européens en poche, rien que ça! «Je suis très content de ce résultat, surtout en voyant le beau monde laissé devant et un peu derrière, aussi»,…