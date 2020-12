Alizée Rey propose sa candidature

Alizée Rey se porte candidate à la candidature au Conseil d’Etat. La nouvelle a été officialisée jeudi dernier lors de l’assemblée générale extraordinaire du PS Sarine-Campagne. La présidente du Parti socialiste fribourgeois a été élue à l’unanimité.

Agée de 33 ans, la juriste et conseillère communale à Villarssur-Glâne se dit motivée à se lancer dans cette candidature, car elle souhaite «s’engager pour les gens et lutter pour une égalité des chances». Selon elle, le Conseil d’Etat «n’a pas la même approche». Elle poursuit: «Sa gestion de la crise est une catastrophe. Celle-ci aura des conséquences sur notre système de santé, notre population et notre économie. Prendre des demi-mesures, à contre-courant, est un jeu dangereux.» Autres souhaits de la candidate: que les femmes soient…