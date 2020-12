MATRAN

C’est dans sa ferme qu’André Pittet s’est éteint à 81 ans, le lendemain de Noël, entouré des siens auxquels il n’a pas manqué de prodiguer moult conseils avant de s’envoler.

Né dans la ferme paternelle de Palud le 8 novembre 1939, il était l’aîné d’une fratrie de quatre garçons. Dès son plus jeune âge, il participa aux travaux de la ferme et y trouva sa vocation. Plus tard, la famille déménagea au chemin des Crêts, dans la ferme de Champerey.

En avril 1961, il unit sa destinée à Anne-Claire Moret, épouse sur qui il put compter sa vie durant et à qui il avoua, avec ses dernières forces, son amour et ses regrets de ne pouvoir fêter avec elle leurs 60 ans de mariage.

De cette union, naîtront trois filles et un garçon qui lui donneront la joie d’être le grand-papa de neuf…