Antonin Savary récidive en Continental Cup

Deuxième Coupe continentale et deuxième podium pour Antonin Savary. Sur les pistes de Riale à Val Formazza (Italie), le fondeur du SC Riaz a décroché dimanche une belle 3e place sur le 15 km skating. Il a cédé dix secondes au Français Gaspard Rousset (trente sept minutes de course). «Je suis d’autant plus content de ce podium que presque tout le monde était présent, sauf les Allemands, réagit Antonin Savary. C’était aussi mon premier départ en ligne (mass-start), une jolie découverte. J’ai eu un très bon ski. Par contre, je n’ai pas réussi à sprinter pour la première place. J’étais simplement mort.» La veille, le Gruérien de 18 ans avait dû se contenter de la 14e place lors du 10 km classique. «Je dois absolument passer un cap dans cette discipline et ne pas baisser les bras. Cela dit,…