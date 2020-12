Au temps des Mérovingiens, du côté de la vie quotidienne

Le Musée d’art et d’histoire de Fribourg et le Service archéologique s’allient pour proposer une balade à l’époque mérovingienne. A travers objets et anecdotes, le visiteur découvre de manière concrète la vie quotidienne du VIIe siècle dans notre région.

ÉRIC BULLIARD

«Cette bague, vous la verriez dans une bijouterie aujourd’hui, vous ne vous douteriez pas qu’elle a 1400 ans!» En une phrase, Gilles Bourgarel, responsable du secteur Moyen Age au Service archéologique cantonal, résume le sentiment dominant: l’exposition que le Musée d’art et d’histoire de Fribourg consacre aux Mérovingiens permet de découvrir des gens (presque) comme nous.

Au cœur de l’exposition – intitulée D’ombre et de lumière et conçue par le Service archéologique – se trouve Clothilde. Cette brave femme du VIIe…