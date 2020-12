Balade confinée avec vue inédite

LA COMBERT. L’émerveillement, là où on ne l’attendait pas. Parce que cette colline, je l’ai d’abord détestée. C’est à cause d’elle que je ne vois pas le Moléson, depuis ma maison. Et puis, ce printemps, pendant le semi-confinement, j’ai dû me résigner: la montagne la plus proche, c’était elle: La Combert.

Depuis Treyvaux, on y accède facilement par le terrain de foot. Il suffit alors de traverser la route et de prendre en direction du parcours vita –un parcours pour sportifs bien en jambes, soit dit en passant. Le sentier pédestre grimpe ensuite dans la forêt, direction sud-ouest. Deux options s’offrent à nous quand on a rejoint le chemin forestier, soit on l’emprunte et on fait le tour de la colline, soit on poursuit vers le sommet.

Si ce dernier est le point culminant de la balade, ce…