Alice, trentenaire banlieusarde, est une jeune femme ronde et sympathique, entourée d’une famille aimante et de copines sympas… mais fortement embarrassée par de nombreux complexes physiques. A la suite d’une chute en cours de hot yoga, Alice se voit comme une bombe atomique. Et sa vie va changer…

Mardi, à 21 h, sur RTS1