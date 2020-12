RTS1, MERCREDI, À 20 H 10

«On est des singes parmi les singes»

La miniradio ambulante Caravane FM s’est installée au Zoo de Servion, près de Lausanne. La population y est très diversifiée: du lion d’Afrique au lapin domestique en passant par les gardiens et la caissière. Deux cents animaux et une vingtaine de personnes cohabitent dans ce zoo familial, visité chaque année par des milliers de curieux. Mais, hélas, seuls les humains ont pu raconter au micro leur vie quotidienne. Ils ont relaté leur amour des animaux, les relations qu’ils ont tissées à Servion et l’arrivée d’un nouveau couple de… lions! Ils ont aussi partagé leurs chansons préférées. Plusieurs caméras ont capté ces moments d’échanges et de rencontres.

Il y a trois générations que la famille Bulliard gère et développe le Zoo…