Celle qu’elle n’a jamais su appeler «Maman»

Agnès Walpen

NADINE – P.-S.: OUBLIE PAS DE FERMER

LA PORTE l’Hèbe, 136 pages

Au départ, le livre peut désarçonner. Il s’ouvre par une présentation des personnages et des «Notes d’intention de mise en scène». Il se poursuit comme un journal, avec des illustrations (très belles), des croquis, des dialogues par SMS… Mais, très vite, on se laisse prendre par l’intensité de cette histoire de famille. Par la maladie de la mère, Nadine, ses souffrances alors que s’approche l’inéluctable et qu’elle n’essaie pas de le cacher. C’est sa fille, Agnès (19 ans), qui tient le journal où se lit un amour qui ne sait se dire.

Lauréate du Prix interrégional jeunes auteurs 2015 (PIJA), la Valaisanne Agnès Walpen signe ici un livre bouleversant de sincérité. Au fil des pages, on se rend compte que la forme…