RTS1, JEUDI, À 21 H 15

Chacun se fait une idée du monde humanitaire: des personnes qui risquent leur vie en se rendant dans des zones de conflits pour aider leur prochain. Néanmoins, que sait-on des coulisses de ces grandes agences? Comment cohabitent le pouvoir et la volonté de changer le monde? C’est là toute l’ambition de la fiction Cellule de crise, qui s’immisce dans le monde parfois feutré de l’humanitaire international. Pour redonner toute son humanité à cet univers complexe, André Dussollier et Isabelle Caillat incarnent magnifiquement les personnages principaux à la fois tiraillés par leurs démons intérieurs et leur ferme intention de changer le monde.

Episode 5

Furieux du «double-jeu» de la présidente du HCIH, qui a profité de sa visite à la frontière pour négocier avec Khalili…