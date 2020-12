Des miracles dignes d’Hollywood

Coup de plume

PAR MÉLANIE GOBET

SAUVETAGES. «Même à Hollywood, on n’est pas capables de faire ça.» La phrase pourrait résumer l’entier de l’année 2020. Mais elle a été prononcée par le pilote de Formule 1 Romain Grosjean, victime d’un accident épouvantable au premier tour du Grand Prix de Bahreïn dimanche dernier. Et si le Français évoque les films américains, c’est parce que sa voiture s’est séparée en deux et a littéralement explosé sous le choc. Une explosion digne des blockbusters, qui a fait le tour de la planète. Les images du pilote qui s’extirpe du feu aussi. Il s’en est sorti avec des brûlures aux mains et une entorse à la cheville. Un miracle qui pourrait sortir tout droit d’un film (de Noël même au vu du dénouement). Et ce n’est pas le seul que le monde du sport nous a offert…