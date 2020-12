ÉLECTIONS COMMUNALES. Des élus communaux racontent, dans des vidéos, leurs expériences et leurs motivations. Ces capsules seront diffusées sur les réseaux sociaux pour inciter les citoyens à s’engager en vue des élections communales des 7 et 28 mars 2021, selon un communiqué. Cette campagne a été imaginée par la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts, ainsi que l’Association des communes fribourgeoises. Les vidéos sont également disponibles sur leur site internet respectif.