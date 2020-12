Deux centres de vaccination à partir du 18 janvier

L’objectif est de vacciner plus de 70% des 300’000 Fribourgeois d’ici à l’été. Cela représente quelque 440’000 doses à injecter, puisque deux doses sont nécessaires, en commençant par les personnes les plus vulnérables.

Pour l’instant, seul le vaccin Pfizer est homologué et sa gestion logistique est complexe. Dès qu’un vaccin plus simple à utiliser sera disponible, les médecins de premier recours et les pharmacies pourront participer à la stratégie de vaccination.