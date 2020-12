Deux Châtelois primés au niveau cantonal

RÉCOMPENSE. Malgré l’annulation de l’édition 2020 du Mérite sportif fribourgeois, le canton a décerné le 18e Prix sportif de l’Etat de Fribourg. Celui-ci est revenu à André Liaudat, 83 ans. Le Châtelois d’origine fut le premier président de la fédération fribourgeoise d’athlétisme, un sport dans lequel il a assumé de multiples fonctions au niveau national et international. Il s’est également montré actif dans le milieu du tir et du ski-alpinisme, dirigeant notamment la Patrouille des glaciers entre 1989 et 1994. «André Liaudat a su relever de nombreux défis sportifs durant sa vie sans ne jamais rien lâcher», salue le Conseil d’Etat. La Commission cantonale du sport et de l’éducation physique a également remis ses deux prix d’encouragement. Ont été récompensés Anaïs Coraducci (17 ans,…