Dieu aurait-il perdu la raison?

Ce lecteur invite à se souvenir du message de Noël.

La peur est mauvaise conseillère, dit le proverbe. Et nous ne nous privons pas pour le rappeler à qui de droit au gré de notre existence. Pourtant, voici que depuis des mois, nous avons été projetés dans un monde de peur à cause d’un virus bien réel, qui engendre des souffrances tout autant réelles. Voici que nombre de nos réactions sont mues par cette peur. Les médias se chargent bien de la distiller savamment, nous rappelant chaque jour le nombre de nouveaux infectés et de nouvelles hospitalisations, mais rarement le nombre de guéris.

Noël m’invite à reprendre confiance. Parce que, si l’histoire est bien vraie, en devenant un fragile humain aussi vulnérable que le commun des mortels, Dieu a fait acte de courage et de confiance. Si…