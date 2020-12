Dix années dans notre rétro

Puisque ce n’est pas seulement une année, mais une décennie qui s’achève (oui, 2020 en faisait partie), retour sur quelques œuvres ou phénomènes qui nous ont marqués depuis dix ans. En toute subjectivité.

ÉRIC BULLIARD

Ces milliers de livres déjà oubliés… ou pire: jamais lus. Et parmi eux, combien de merveilles? Déprimant, quand on y pense. Heureusement, il reste les autres, ceux qu’on a lus et qui ont laissé des traces. Ces voix nouvelles qui ont surgi, ces géants qui restent au sommet. Du côté des incontournables, la décennie qui s’achève aura vu Patrick Modiano décrocher le Prix Nobel de littérature et Philippe Jaccottet entrer dans La Pléiade. Deux reconnaissances reçues en 2014, pour le romancier de la mémoire et le poète du doute, de la justesse. Deux œuvres que l’on ne cessera de…