née Roulin

BULLE

Eliane Sottas est née le 29 mai 1936. Elle grandit avec ses frères André et Roger, avec lesquels elle tissa des liens heureux et chaleureux. Ses parents, Charles et Alzine Schouwey-Roulin, étaient de Treyvaux. C’est dans ce village cher à son cœur qu’elle effectua sa scolarité.

C’est aussi dans cette région qu’elle rencontra Alfred, son futur mari et l’amour de sa vie. Le couple s’unit le 17 juillet 1953. Sa vie fut parsemée de bonheurs, petits et grands, et de difficultés qu’il surmonta ensemble.

De cette union naquirent sept enfants: Christian, Micheline, Marie-Christine, François, Pierrette, Janique et Charly. Eliane sut gérer ce petit monde avec fermeté et douceur. Les rires retentissaient entre les murs, des souvenirs qui resteront dans le cœur de toute la famille,…