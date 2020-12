née Descoullayes

LES SCIERNES-D’ALBEUVE

Elise Krummenacher s’est éteinte le 6 décembre, à l’âge de 98 ans.

Elise est née le 18 juin 1922 «au Berceau» à Château-d’Œx, dans le foyer de Pierre et Elise Descoullayes-Blatti. A l’âge de 5 ans, elle a le malheur de perdre sa maman qui avait alors 27 ans. Après quelque temps, son papa rencontre Esther Pitier qui devient une épouse et une maman aimante pour Pierre et ses trois petites filles et, plus tard, une super grandmaman.

Pendant la guerre, la famille Descoullayes tient le Café du Tambour à Rossinière où Elise et sa sœur Pierrette travaillent au service et collaborent avec leurs parents, alors que sa sœur aînée Marie-Louise, dite Malou, travaille à la boulangerie au côté de son mari Robert Pilet.

En 1942, la famille s’établit à l’Hôtel de…