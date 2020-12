Etat de pénurie de logements levé

Cela fait deux ans de suite que le seuil de pénurie de logements, fixé sur Fribourg à 1,8% de logements vacants, est dépassé, constatait la députée Gilberte Schär (udc, Morat) dans une récente question au Conseil d’Etat. Selon l’Office fédéral de la statistique (OFS) en effet, ce taux était, au 1er juin dernier, de 1,89% en moyenne cantonale. Bulle affichait même 2,09%, Romont 4,3%.

Qui plus est, ces chiffres sont sans doute sous-estimés. Car ceux du nouvel Observatoire du logement et de l’immobilier du canton de Fribourg, trimestriels et plus précis, étaient alors à 2,66% dans la capitale, contre 1,73% selon l’OFS.

Dans sa réponse, le Gouvernement confirme: dans 54 communes, abritant 51,7% de la population cantonale, ce seuil est dépassé. Et vu les projets en construction et le…