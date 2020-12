RTL9, MARDI, À 20 H 50



A sa sortie de prison, le Conducteur n’a qu’une idée en tête: venger le meurtre de son frère. Ce dernier a été tué au cours du braquage qui a mal tourné et l’a lui-même envoyé derrière les barreaux pour dix ans. Redevenu un homme libre, il peut enfin se consacrer aux missions dont il a fait la liste précise. Mais le chasseur est aussi une proie et deux hommes sont sur ses talons: un flic vétéran à quelques jours de la retraite, et un jeune tueur à gages égocentrique qui voit en lui un adversaire à sa mesure… ■