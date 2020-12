Fort dégagement de fumée depuis un appartement à Vuadens

et les occupants ont pu regagner leurs domiciles respectifs, sauf l’occupant de l’appartement d’où provenait le sinistre. Sa cuisine a été détruite et son domicile entièrement noirci. Il a pu être relogé auprès de sa famille. Le montant des dégâts n’a pas pu être déterminé. La route cantonale a été fermée à toute circulation durant une heure et quart et une déviation a été mise en place.