RTL9, VENDREDI, À 20 H 50

Après avoir grandi dans l’ombre de son angélique de frère Nick, Fred est vite devenu un râleur anti-Noël. Puis, un soir magique de décembre, Fred s’envola vers le Nord pour retrouver son frère Nick qui a besoin d’aide. Un expert est sur le point de mettre un terme à Noël pour toujours! C’est là que les situations les plus cocasses commencent et que Fred essaie de sauver Noël et redécouvre les joies de la célébration familiale. ■